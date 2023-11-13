عنصر حوثي يقتل أحد أقاربه في إب.. تعرف على السبب

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 346

أقدم عنصر من مليشيا الحوثي الإرهابية، على قتل أحد أقاربه على إثر انتقاده لجرائم المليشيات في محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن عنصراً حوثياً يُدعى “رضوان القفري”، أقدم على قتل أحد أقاربه “زيد القفري”، أمس الأول، بطريقة بشعة، أمام أسرته وأطفاله بمنطقة السّبَل غربي مدينة إب. وأضافت المصادر أن المجني عليه استعان بالجاني لاستخراج “ذهب” رهنه عند أحد جيرانه ويماطل في إعادته.

وأشارت إلى أن المجني عليه، وأثناء ماكان يشرح لقريبه الجاني الظروف التي أجبرته على رهن ذهبه، تطرق إلى معاناته التي بدأت بالنزوح من المديرية جراء الانتهاكات التي تعرض لها وأسرته من قبل مليشيا الحوثي.

ولفتت المصادر إلى أن العنصر الحوثي اشتاط غضباً من الضحية بسبب انتقاده للمليشيات وقام مباشرة بتوجيه سلاحه إلى صدر الضحية وأطلق عليه النار من مسافة صفر أمام افراد أسرته حتى أراده قتيلا وفر إلى جهة مجهولة. ووفقا للمصادر فإن قسم الشرطة في منطقة قحزة يتكتم على القضية ويحاول حرف مسارها، في الوقت الذي يتمتع الجاني الفار بحماية أحد القادة الحوثيين.

ورصدت تقارير حقوقية مقتل وإصابة المئات من المدنيين على يد أقاربهم من القيادات والعناصر الحوثية، مرجحين أن تكون تلك الجرائم نتيجة لعمليات الشحن الطائفية التي يتلقونها في الدورات التي تقيمها المليشيات الحوثية، فضلا عن تعاطيهم لمواد مخدرة.