الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظات شبوة والمهرة والحديدة أمس الأحد 7 متهمين في قضايا مواد مخدرة.

وأشارت الشرطة أن المتهم ( م، م، ع) تم ضبطه وبحوزته جرام من مادة الحشيش المخدر بمحافظة شبوة، فيما ألقت شرطة محافظة المهرة القبض على المتهمين (س، س، م، س) و(م، ص، ا) و (م، أ، ع) وبحوزتهم مواد تستخدم في تعاطي الشبو وقطعة سلاح.

وفي ذات السياق ضبطت شرطة مديرية الخوخة بالحديدة المتهمين (أ، ع، ح) و(ع، ح، ش) و(ع، م، أ، م) وبحوزتهم قطعة من مادة الحشيش يصل وزنها كليو جرام. وتم حجز المتهمين وإيداعهم السجن رهن الإجراءات القانونية.