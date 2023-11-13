مباحثات يمنية يابانية حول تعزيز ورفع مستويات الدعم لليمن والاستفادة من التجارب اليابانية

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث السفير عادل بن علي السنيني اليوم بمبنى مجلس النواب الياباني في العاصمه طوكيو مع معالي/ يوشيماسا هاياشي عضو البرلمان الياباني (وزير الخارجية السابق )سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وخلال اللقاء اكد السفير السنيني على عمق العلاقات اليمنية اليابانية وما تتميز به من تاريخ عريق، وروابط ثنائية مشتركة والتي تحظى باهتمام وحرص قيادة البلدين الصديقين مشيرًا إلى التعاون المتقدم والسعي المستمر للدفع بمسارات التعاون المتعددة في المجال البرلماني والاقتصادي والتنموي والانساني وحرص اليمن على الاستفادة من التجارب اليابانية في مجالات الادارة وإعادة الإعمار والتقنية والتكنولوجيا.

وعبر السفير السنيني عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه اليابان في المجالات المتعددة للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية..مثمناً مساعي اليابان والجهود التي تبذلها في سبيل دعم مسار عملية السلام الشامل المستدام في اليمن.

كما تطرق السنيني الي اولويات الاحتياجات والمتطلبات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاسهام في اعادة الاعمار. متطلعاً الى تعزيز ورفع مستويات الدعم من قبل الجانب الياباني في المجالات الاقتصادية والتنموية خصوصا المجالات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات.

من جانبه أكد معالي يوشيماسا هاياشي عضو مجلس النواب على متانة العلاقات الثنائية بين اليابان واليمن واهميه الاستمرار في تقديم الدعم التنموي والإنساني والمشاريع والبرامج لليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المثمر بين البلدين الصديقين.مشيرا راً الي دعم اليابان للشعب اليمني و للحل السياسي الدائم وحرص اليابان على عودة السلام وإنهاء حالة المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني