لأمم المتحدة تعلن عن تنكيس أعلام حول العالم حدادا على 101 من موظفي في غزة وكيل قطاع الحج والعمرة يناقش مع وزارة الداخلية تسهيلات استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين آخر التطورات في حرب غزة ..مستشفيات خارج الخدمة ونتنياهو يلمح لاحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن رهائن عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة وقّع عليها أكثر من مليون شخص موسكو تكشف دور واشنطن المعرقل في مجلس الأمن لإدانة إسرائيل وما تريده بشأن حماس غزة تطيح بوزيرة داخلية المملكة المتحدة تقرير.. كيف يستثمر الحوثي حرب غزة ؟ ويحشد باسم فلسطين؟ الحوثي يدشن حربا جديدة في 3 جبهات حرب غزة يشعل اتساع رقعة الموجهات في دول عربية…و غارات أميركية خاطفة تقتل العشرات تفاصيل مذهلة في حرب غزة.. هكذا وقع جنود إسرائيل في فخ النفق مسكنات الألم إحداها.. 6 أسباب تسبب شعورك بالصداع صباحا
قامت مكاتب الأمم المتحدة حول العالم اليوم بتنكيس الأعلام بما في ذلك في "الأونروا"، بينما وقف الموظفون دقيقة صمت حدادا على 101 من زملائهم الذين قتلوا في الحرب بقطاع غزة.
ويعد عدد القتلى من "الأونروا" هو الأعلى بالفعل في تاريخ الأمم المتحدة، وهو مستمر في الارتفاع، حيث كان هؤلاء الزملاء من بين موظفي "الأونروا" والعاملين في غزة والبالغ عددهم 13 ألف موظف، وقد قتل العديد منهم مع عائلاتهم، ومن بينهم معلمون ومديرو مدارس وعاملون فث قطاع الصحة، بما في ذلك أطباء ومهندسون وموظفو دعم وطبيب نفسي.
وجاء فيما نشرته "الأونروا" بصفحتها الرسمية أن موظفي المنظمة في غزة "يقدرون قيام الأمم المتحدة بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء العالم"، حيث قال مدير "الأونروا" في قطاع غزة من رفح: "في غزة، علينا أن نبقي علم الأمم المتحدة يرفرف عاليا كدليل على أننا لا نزال واقفين ونخدم شعب غزة".
وتستضيف "الأونروا" حوالي 780 ألف شخص في أكثر من 150 منشأة بمختلف أنحاء قطاع غزة، جاؤوا إلى الملاجئ طلبا للحماية والأمان تحت علم الأمم المتحدة نفسه.
ولم يتم إنقاذ مرافق الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي توفر المأوى للاجئين، خلال الحرب في غزة، حيث تأثر حتى الآن أكثر من 60 شخصا، بما في ذلك 10 أصيبوا بشكل مباشر، فيما كان ما لا يقل عن 70% من المرافق التي تعرضت للقصف تقع في المناطق الوسطى والجنوبية أسفل وادي غزة