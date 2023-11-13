وكيل قطاع الحج والعمرة يناقش مع وزارة الداخلية تسهيلات استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم الاثنين بمقر قطاع الحج والعمرة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والداخلية.

وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون التنظيم والحسابات منير دبوان، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات عارف البركاني، بحث وكيل قطاع الحج والعمرة تسهيلات استخراج جوازات للحجاج والمعتمرين وضرورة مراعاة ضيوف الرحمن في تيسير معاملاتهم وانجازها بسهولة ويسر.

وشدد الجانبان على أن تكون صلاحية الجوازت لمن يرغب في العمرة لا تقل عن ستة أشهر، وسنة كاملة عند إعلان التسجيل للراغبين في الحج.

وأكد الجانبان على ضرورة توفير العدد الكافي من الجوزات في فروع المصلحة حتى تستوعب الراغبين في أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، بالإضافة إلى تخصيص كاونترات محددة في المنافذ لتسهيل إنجاز تأشيرات الحجاج والمعتمرين.

حضر اللقاء مدير عام الحج عبد الكريم الشيخ، ومدير عام التنظيم والحسابات محمد الشبيبي، ومدير عام المسار الإلكتروني محمد خالد.