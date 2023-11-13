لأمم المتحدة تعلن عن تنكيس أعلام حول العالم حدادا على 101 من موظفي في غزة وكيل قطاع الحج والعمرة يناقش مع وزارة الداخلية تسهيلات استخراج جوازات الحجاج والمعتمرين آخر التطورات في حرب غزة ..مستشفيات خارج الخدمة ونتنياهو يلمح لاحتمال التوصل إلى اتفاق بشأن رهائن عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة وقّع عليها أكثر من مليون شخص موسكو تكشف دور واشنطن المعرقل في مجلس الأمن لإدانة إسرائيل وما تريده بشأن حماس غزة تطيح بوزيرة داخلية المملكة المتحدة تقرير.. كيف يستثمر الحوثي حرب غزة ؟ ويحشد باسم فلسطين؟ الحوثي يدشن حربا جديدة في 3 جبهات حرب غزة يشعل اتساع رقعة الموجهات في دول عربية…و غارات أميركية خاطفة تقتل العشرات تفاصيل مذهلة في حرب غزة.. هكذا وقع جنود إسرائيل في فخ النفق مسكنات الألم إحداها.. 6 أسباب تسبب شعورك بالصداع صباحا
ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم الاثنين بمقر قطاع الحج والعمرة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة والجوازات اللواء عبد الجبار سالم، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف والداخلية.
وفي اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لشؤون التنظيم والحسابات منير دبوان، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات عارف البركاني، بحث وكيل قطاع الحج والعمرة تسهيلات استخراج جوازات للحجاج والمعتمرين وضرورة مراعاة ضيوف الرحمن في تيسير معاملاتهم وانجازها بسهولة ويسر.
وشدد الجانبان على أن تكون صلاحية الجوازت لمن يرغب في العمرة لا تقل عن ستة أشهر، وسنة كاملة عند إعلان التسجيل للراغبين في الحج.
وأكد الجانبان على ضرورة توفير العدد الكافي من الجوزات في فروع المصلحة حتى تستوعب الراغبين في أداء فريضة الحج ومناسك العمرة، بالإضافة إلى تخصيص كاونترات محددة في المنافذ لتسهيل إنجاز تأشيرات الحجاج والمعتمرين.
حضر اللقاء مدير عام الحج عبد الكريم الشيخ، ومدير عام التنظيم والحسابات محمد الشبيبي، ومدير عام المسار الإلكتروني محمد خالد.