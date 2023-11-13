عريضة تطالب بوقف الحرب على غزة وقّع عليها أكثر من مليون شخص موسكو تكشف دور واشنطن المعرقل في مجلس الأمن لإدانة إسرائيل وما تريده بشأن حماس غزة تطيح بوزيرة داخلية المملكة المتحدة تقرير.. كيف يستثمر الحوثي حرب غزة ؟ ويحشد باسم فلسطين؟ الحوثي يدشن حربا جديدة في 3 جبهات حرب غزة يشعل اتساع رقعة الموجهات في دول عربية…قصف عنيف وتحليق للطيران و مقتل 8 مقاتلين موالين لإيران في غارات أميركية شرق سوريا تفاصيل مذهلة في حرب غزة.. هكذا وقع جنود إسرائيل في فخ النفق مسكنات الألم إحداها.. 6 أسباب تسبب شعورك بالصداع صباحا مسكنات الألم إحداها.. 6 أسباب تسبب شعورك بالصداع صباحا جثث تحت الأنقاض وأحياء في انتظار الموت: قصص غزة التي لا تُروى هي الأولى من نوعة ولم تكن في الحسبان… مليون شخص يوقعون على عريضة لوقف إطلاق النار في غزة والعفو الدولية تدعوا قادة أوروبا للضغط
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي ان الولايات المتحدة تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي تدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.
واضاف بوليانسكي "إن الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تريد سماع أي دعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن هذا ما يعول عليه المجتمع الدولي.
وقال: "لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في أي قرار... يريدون فقط إدانة "حماس".
وتواصل الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو في اجتماعات مجلس الأمن ورفض أي قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية أو أي تسوية تخص الأراضي الفلسطينية.
ناهيك عن دعواتها في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، يدين حركة "حماس"، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وتتصاعد الضغوط في الداخل الأمريكي ضد سياسة بايدن في ما يخص غزة، حيث طالب أكثر من 100 موظف في الكونغرس بادين بتحرك فوري لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة، وإيقاف الحرب.
كما وجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل و"حماس". وفق "بوليتيكو".