مسكنات الألم إحداها.. 6 أسباب تسبب شعورك بالصداع صباحا

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يعاني عدد من الأشخاص من صداع الرأس صباحا يعاني الكثر من الشعور بالصداع عند الاستيقاظ في الصباح، وهذا عادة مايكون أمرا طبيعيا، لكن تكراره حتما يستوجب استشارة الطبيب.

ويشعر واحد من كل 13 شخصا بالصداع عند الاستيقاظ وفقا لبحث نشرته صحيفة "الصن" البريطانية.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للصداع صباحا عند الاستيقاظ: انقطاع التنفس أثناء النوم الصداع الصباحي عادة ما يكون إما صداع نصفي أو صداع توتري. غالبا ما يكون الصداع النصفي على شكل ألم بجانب واحد من الرأس إلى جانب أعراض مثل الحساسية للضوء أو الغثيان.

أما التوتري فيكون على شكل ضغط شديد حول الرأس. مهما كان نوع الصداع الذي تعاني منه، يمكن أن يكون ناجما عن انقطاع التنفس أثناء النوم. العلامات التي تشير إلى إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم تشمل: الشعور بالتعب الشديد أثناء النهار على الرغم من النوم. تجد صعوبة في التركيز.

وجود تقلبات مزاجية.

الإصابة بالصداع عند الاستيقاظ. نقص الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط في الرأس مما يؤدي إلى الصداع.

الضغط على الأسنان ليلا هذه العادة يمكن أن تسبب الكثير من الضغط في الفك، والذي بدوره يمكن أن يسبب صداعا شديدا في الصباح.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض طحن الأسنان ما يلي: آلام الوجه والرقبة والكتف.

اضطراب الفك الصدغي.

الأسنان المكسورة. الصداع. ألم الأذن. استخدام الكثير من مسكنات الألم إن تناول مسكنات الألم لفترة طويلة يمكن أن يسبب الصداع.

ينصح باستخدام مسكنات الألم لمدة لا تزيد عن 10 أيام في الشهر أو مرتين في الأسبوع. الحساسية الغذائية الحساسية الغذائية يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

أنت قلق أو مكتئب المعاناة من القلق أو الاكتئاب يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للصداع، في الصباح.

هناك احتمال ضئيل جدا لوجود بورم في المخ هناك احتمال ضئيل جدا أن يكون سبب الصداع الصباحي هو زيادة الضغط في دماغك بسبب ورم أو كتلة في المخ