قصف منزلا بداخله أسرى.. تكشف تفاصيل مذهلة عن قائد دبابة درزي قتل في غزة

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روت صحيفة الغارديان، تفاصيل عن قائد دبابة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، من الطائفة الدرزية، قتل في معارك غزة، وكيف أنه قصف منزلا فيه إسرائيليون خلال عملية طوفان الأقصى.
وأشارت الصحيفة إلى المقدم سلمان حبكة، 33 عاما، وهو درزي من شمال فلسطين المحتلة، وقالت إنه توجه إلى كيبوتس بئيري الاستيطاني، يوم عملية طوفان الأقصى، وهو يقود دبابة، للاشتباك مع مقاتلي القسام في المستوطنة.
وقال قبل مقتله في غزة: "وصلت إلى بئيري لرؤية العميد باراك حيرام، وأول أمر طلبه مني، هو إطلاق قذيفة على منزل، فيه عناصر من حماس".
ولفت إلى أنه أطلق قذيفة دبابة على أحد المنازل، وبعد ذلك جرى الانتقال من منزل إلى منزل واستمرت المعارك حتى المساء.
يشار إلى أن حبكة، كان من أوائل الضباط الكبار، الذين قتلوا مع بدء العدوان البري على غزة، وأظهر مقتله ضراوة المعارك في غزة، وقدرة المقاومة على التصدي لقوات الاحتلال المدججة بالسلاح