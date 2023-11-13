الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 11180 شهيدا.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أنّ من بين الشهداء 4609 أطفال، و3100 امرأة، فيما بلغ عدد الشهداء من الكوادر الطبية 198 ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما أنه استشهد 20 من عناصر الدفاع المدني، و49 صحفيا. وبلغ عدد الإصابات 28200 إصابة، 70 بالمئة منها للأطفال والنساء.

وأضاف أنّه لليوم الـ37 على التوالي تتواصل المحرقة “الإسرائيلية” الوحشية على قطاع غزة، وما زال جيش الاحتلال يمارس القتل المباشر، ويستهدف الأطفال والنساء والمدنيين والمنازل الآمنة.

وبلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال 1142 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين 3250 مفقوداً، منهم 1700 طفل ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي ظل استهداف جيش الاحتلال المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزا صحيا،

واستهدف الاحتلال 53 سيارة إسعاف. وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لهدم كلي 41,030 وحدة سكنية إضافة إلى 222,120 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي. وقد بلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 92 مقراً حكومياً، و241 مدرسة منها 61 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 70 مسجداً، و153 مسجداً تعرضت للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس. وبلغ عدد الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل 180 مليون دولار خسائر مباشرة، حيث أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25 % من المساحات الزراعية بواقع 45,000 دونم، وكذلك إتلاف آلاف الأشجار المثمرة، وإعدام أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.

وأدان بيان لحكومة غزة بأشد العبارات ما وصفه التواطؤ الفظيع للمجتمع الدولي -وفي مقدمتهم الولايات المتحدة- الذين اصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وساندوه على كل المستويات، ومنحوه الضوء الأخضر لاستهداف وقصف المستشفيات والمنازل بالطائرات والصواريخ.

كما حمّل إسرائيل والمجتمع الدولي -وفي مقدمته الولايات المتحدة- المسؤولية الكاملة عن المحرقة والجرائم المنظّمة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين وضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

ومنذ 37 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها.