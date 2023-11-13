وزير في الحكومة الشرعية يكشف السبب الذي يجعل عناصر مليشيا الحوثي يقدمون على قتل أقاربهم

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 157

سلط مسؤول في الحكومة الشرعية الضوء على جرائم القتل التي ترتكبها عناصر مليشيا الحوثي بحق اقاربهم، مشيرا إلى ان هذه الجرائم تعد انعكاس للأفكار الإرهابية التي تستوردها المليشيات من إيران.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، أن اقدام القيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران المدعو عبدالإله سلمان، على قتل زوجته رمياً بالرصاص بعد اقتحامه منزل والدها في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، بعد مطالبتها بالطلاق عبر المحكمة، امتداد لجرائم قتل عناصر المليشيا المنخرطين في “دورات ثقافية” والعائدين من جبهات القتال لأقربائهم بصورة وحشية.

وأوضح معمر الإرياني، أن مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبوا منذ مطلع العام 2020 (44) جريمة قتل بحق أقاربهم وذويهم، حيث قتل (11) أب على يد أبنائهم الحوثيين، و(9) أطفال بيد آبائهم، تلاها قتل الزوجات بواقع خمس حالات، و(4) أشقاء وشقيقات، إضافة إلى إصابة (10) آخرين إحداهما “أم”، فيما نجا أحد الآباء من موت محقق.

وأشار الارياني الى ان هذه الجرائم التي تنشر عبر وسائل الاعلام لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة “قتل الأقارب” من قبل عناصر مليشيا الحوثي الارهابية، واعداد الضحايا، في ظل ما تفرضه المليشيا من تعتيم على الاوضاع في مناطق سيطرتها، وقمع وارهاب وسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الارياني: ان ظاهرة قتل عناصر مليشيا الحوثي لأقربائهم، تسلط الضوء على خطورة الأفكار المتطرفة المستوردة من إيران التي يتلقاها عناصر المليشيا، والخطر الذي يمثلونه على النسيج الاجتماعي، بما في ذلك إثارة العنف والتطرف الديني، والتأثير على القيم والمبادئ الأسرية، وتشويه الحقائق، وتهديد الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بالقيام بمسئولياتهم في ادانة هذه الجرائم المروعة التي تؤكد الخطر الداهم والمستمر الذي يمثله عناصر المليشيا الحوثية على الأمن والسلم الاهلي، وفداحة ما يتعرضون له من غسيل لادمغتهم، والتوحش الذي يمارسونه بحق أقرب الناس اليهم، ناهيك عن باقي أفراد المجتمع، والعمل على تصنيفها “منظمة إرهابية”، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.