مسؤول أمريكي: هذه ملامح صفقة تبادل الأسرى

الإثنين 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 330

كشف مسؤول أمريكي عن تقدم مسار التفاوض في “صفقة محتملة” لتبادل الرهائن بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكيان الاحتلال، وهو ما تم الحديث عنه من قبل عدد من المصادر خلال الأيام الماضية، وفق ما نقله موقع “الجزيرة نت”.

وأوضح المسؤول لشبكة “إن بي سي”، الأمريكية أن الصفقة تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا، لدى حماس مقابل الأسيرات لدى الاحتلال. في سياق متصل، أشار بنيامين نتانياهو في مقابلة مع الشبكة ذاتها إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتانياهو: “ذلك محتمل، لكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، كلما ازدادت فرص تحقّقه”.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من دوائر حزب الله اللبناني، قد كشفت عن تفاصيل صفقة الأسرى بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفسلطينية مشيرة إلى أنها تشمل ثلاث خطوات وهي وقف إطلاق نار مؤقت، وتبادل الأسرى، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وحسب الصحيفة اللبنانية فإن القسم المتعلق بتبادل الأسرى، يشمل إطلاق سراح الأسرى المدنيين الإسرائيليين الأحياء، من نساء وأطفال ومراهقين، إضافةً إلى الأسرى الأجانب، في مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 140 فتى وشابا فلسطينيا اعتقلوا “على أساس نشاط غير مسلح”.

كما ينص الاتفاق أيضا على إطلاق سراح نحو 35 أو 36 أسيرة إسرائيلية لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، في مقابل الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.