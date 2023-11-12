خروج 22 مستشفى عن الخدمة واستهداف 53 سيارة إسعاف

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد 12 نوفمبر، خروج 22 مستشفى في القطاع عن الخدمة بسبب “العدوان” الإسرائيلي.

وقال المكتب، في بيان، إنّه “في ظل الاستهداف المُركّز للمستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 22 مستشفى و49 مركزا صحيا، كما استهدف الاحتلال 53 سيارة إسعاف”.

وأضاف أنّ “حصيلة الشهداء بلغت، حتى مساء الأحد، 11 ألفا و180، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة”.

وتابع أنّ عدد المصابين بلغ 28 ألفا و200، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح البيان، أن “عدد المساجد المدمّرة تدميرا كليا بلغ 70، و153 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس”.

وبالنسبة إلى الخسائر الزراعية، لفت بيان المكتب الحكومي إلى أن “الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل تقدر بـ180 مليون دولار خسائر مباشرة”.

وتابع: “أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية، بواقع 45 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، كما أتلف آلاف الأشجار المثمرة، وأعدم أفواجا كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك”.

وجاء في البيان أنّ “عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 92، و241 مدرسة منها 61 مدرسة خرجت عن الخدمة”.

وأدان البيان بأشد العبارات ما وصفه بـ“التواطؤ الفظيع للمجتمع الدولي والقادة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، الذين اصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وساندوه على كل المستويات، ومنحوه الضوء الأخضر لاستهداف المستشفيات وقصف المنازل بالطائرات والصواريخ”.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة “المسؤولية الكاملة عن المحرقة والجرائم المنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين وضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة”.

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”.