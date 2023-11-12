بذريعة تحرير الأقصى.. الحوثي يحشد عسكرياً نحو مأرب

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افادت مصادر مطلعة لمأرب برس اليوم الاحد بان مليشيات الحوثي الانقلابية كثفت مؤخراً من نشاط حملات التحشيد في مناطق سيطرتها.
واوضحت المصادر بان المليشيات دفعت خلال الأيام القليلة الماضية بلجان التعبئة المعنية بحشد المقاتلين والتجنيد الى معظم مديريات المحافظات الخاضعة لسيطرتها وذلك بهدف تدشين حملة جديدة من المجندين الجدد.
واشارت المصادر بان اللجان الحوثية باشرت نزولها الميداني الى القرى والأرياف في مناطق سيطرتها مطالبةً المواطنين بسرعة الانخراط في حملة التجنيد الواسعة تحت مسميات نصرة غزة وتحرير المسجد الأقصى من براثن الاحتلال الإسرائيلي.
المصادر ذاتها افادت ايضاً بان المليشيات خصصت في حملة التجنيد الجديدة مساحة تحريضية ضد محافظة مأرب كونها تحتضن من "اسمتهم دواعش مأرب الرافضين لتحركات مقاتليها لتحرير المسجد الأقصى(في اشارة الى عزم الجماعة الانقلابية على التصعيد العسكري ضد جبهات محافظة مأرب )
وتعرضت جبهات اطراف مأرب خلال الأيام القليلة الماضية لعدة هجمات غادرة قامت بها المليشيات سقط فيها 11 شهيدا من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.