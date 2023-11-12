آخر الاخبار

وزير في الحكومة الشرعية يكشف السبب الذي يجعل عناصر مليشيا الحوثي يقدمون على قتل أقاربهم أشهرها "تحديث البيانات".. 6 رسائل لا تنقرها أبدا على هاتفك الذكي! مسؤول أمريكي: هذه ملامح صفقة تبادل الأسرى 8 أهداف في مواجهة "مجنونة" بين تشلسي ومانشستر سيتي خروج 22 مستشفى عن الخدمة واستهداف 53 سيارة إسعاف بذريعة تحرير الأقصى.. الحوثي يحشد عسكرياً نحو مأرب مقتل 5 جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط الاتحاد اليمني لكرة القدم يعلن المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب بالسعودية الهجرة الدولية: تعلن انخفاض نسبة المهاجرين إلى اليمن بنسبة 25 % خلال الشهر الماضي منظمات حقوقية: تؤكد تعرض الصحفي أحمد ماهر للتعذيب

مقتل 5 جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 190

قتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط، بحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مساء الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ونقلت رويترز، عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن الطائرة العسكرية الأمريكية سقطت في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري، فيما لم يحدد البيان تفاصيل أخرى.

جاء هذا بعد يوم من، أعلان البنتاغون سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم الجمعة، ويجري تحديد أسباب الحادثة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان على الموقع الرسمي السبت: "مساء يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت".

إقراء أيضاً
مسؤول أمريكي: هذه ملامح صفقة تبادل الأسرى
خروج 22 مستشفى عن الخدمة واستهداف 53 سيارة إسعاف
..جهات سرية تقوم بإسقاط قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية في مياة البحر الأب
إعلان “مهم” من حماس حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.. ماذا تنتظر
أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات
أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول