مقتل 5 جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط

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قتل 5 جنود أمريكيين جراء سقوط طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط، بحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مساء الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
ونقلت رويترز، عن بيان لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن الطائرة العسكرية الأمريكية سقطت في أثناء التزود بالوقود خلال تدريب عسكري، فيما لم يحدد البيان تفاصيل أخرى.
جاء هذا بعد يوم من، أعلان البنتاغون سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم الجمعة، ويجري تحديد أسباب الحادثة.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا في بيان على الموقع الرسمي السبت: "مساء يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بعمليات تدريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت".