الاتحاد اليمني لكرة القدم يعلن المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب بالسعودية

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أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، المشاركة في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والتي ستقام في السعودية في الفترة من 1- 10 يونيو القادم.
وحذر الاتحاد لاعبي منتخب الشباب المرشحين للاستدعاء والأجهزة الفنية المحلية والإدارية بعدم مخالفة القرارات والتعميم الصادرة من الاتحاد والمتعلقة بعدم المشاركة في أي بطولات أو فعاليات لا ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد العام حتى لا يكونو عرضه للاستبعاد.
ونوه في صفحته على فيسبوك إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة والإنتصار للوائح والنظم التي تضمن تسيير البطولات المحلية وتنظيم المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية.