وزير في الحكومة الشرعية يكشف السبب الذي يجعل عناصر مليشيا الحوثي يقدمون على قتل أقاربهم أشهرها "تحديث البيانات".. 6 رسائل لا تنقرها أبدا على هاتفك الذكي! مسؤول أمريكي: هذه ملامح صفقة تبادل الأسرى 8 أهداف في مواجهة "مجنونة" بين تشلسي ومانشستر سيتي خروج 22 مستشفى عن الخدمة واستهداف 53 سيارة إسعاف بذريعة تحرير الأقصى.. الحوثي يحشد عسكرياً نحو مأرب مقتل 5 جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية في البحر المتوسط الاتحاد اليمني لكرة القدم يعلن المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب بالسعودية الهجرة الدولية: تعلن انخفاض نسبة المهاجرين إلى اليمن بنسبة 25 % خلال الشهر الماضي منظمات حقوقية: تؤكد تعرض الصحفي أحمد ماهر للتعذيب
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاحد، تسجيل دخول 1,169 مهاجرًا إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض بنسبه 25 % مقارنة بشهر سبتمبر.
وقالت الهجرة الدولية، في تقرير أصدرته الاحد، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، سجلت دخول 1,169 مهاجرًا إلى اليمن خلال شهر أكتوبر المنصرم، بانخفاض قدره 25 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (1,551).
وأضاف التقرير، أن منذ بدء الحملة العسكرية المشتركة قبل ثلاثة أشهر، انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل لحج بشكل ملحوظ.
و كانت قوات المجلس الانتقالي وتشكيلات العمالقة المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، قد نفذت حملة ضد المهربين الحج.
وأكد تقرير الكنظنة، إن الانخفاض وصل إلى أعلى نقطة له في أكتوبر (-100٪) عندما لم يتم الإبلاغ عن دخول مهاجرين إلى اليمن عبر هذا الطريق. وفي أغسطس (2,249) وسبتمبر (548) تم الإبلاغ عن انخفاضات ملحوظة، وفقا للتقرير. ولفتت المنظمة إلى أن هذا الاتجاه استمر حتى أكتوبر، حيث لم يتم تسجيل أي مهاجرين قادمين إلى اليمن من جيبوتي.
وانتشرت خلال الحملة نقاط عسكرية على الشريط الساحلي لملاحقة قوارب المهربين، واعتقال المهربين الذين ساعدوا في نقل المهاجرين، ومداهمة ممتلكاتهم. ولا تزال الحملة مستمرة في محافظة لحج التي كانت تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين من جيبوتي قبل أغسطس 2023. في المقابل، ارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا شبوة بشكل طفيف بنسبة 17 بالمائة في أكتوبر (1,169) مقارنة بسبتمبر (1,003)، بحسب التقرير.
ويعتقد أن هذا العدد كان سيرتفع بشكل كبير لولا وصول الإعصار المداري "تيج" إلى اليابسة، والذي تسبب في عدم استقرار الأحوال الجوية البحرية، وتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تسببت في فيضانات وأضرار في البنية التحتية لمختلف محافظات اليمن بما في ذلك شبوة.
وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 78% من جميع الحركات الواردة في أكتوبر 2023. وقد لوحظت هذه الحركات حصريًا في شبوة، مصدرها باري بالصومال (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال).