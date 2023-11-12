الهجرة الدولية: تعلن انخفاض نسبة المهاجرين إلى اليمن بنسبة 25 % خلال الشهر الماضي

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاحد، تسجيل دخول 1,169 مهاجرًا إلى اليمن، خلال أكتوبر الماضي، بانخفاض بنسبه 25 % مقارنة بشهر سبتمبر.

وقالت الهجرة الدولية، في تقرير أصدرته الاحد، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، سجلت دخول 1,169 مهاجرًا إلى اليمن خلال شهر أكتوبر المنصرم، بانخفاض قدره 25 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي (1,551).

وأضاف التقرير، أن منذ بدء الحملة العسكرية المشتركة قبل ثلاثة أشهر، انخفض عدد المهاجرين الذين يدخلون اليمن عبر ساحل لحج بشكل ملحوظ.

و كانت قوات المجلس الانتقالي وتشكيلات العمالقة المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، قد نفذت حملة ضد المهربين الحج.

وأكد تقرير الكنظنة، إن الانخفاض وصل إلى أعلى نقطة له في أكتوبر (-100٪) عندما لم يتم الإبلاغ عن دخول مهاجرين إلى اليمن عبر هذا الطريق. وفي أغسطس (2,249) وسبتمبر (548) تم الإبلاغ عن انخفاضات ملحوظة، وفقا للتقرير. ولفتت المنظمة إلى أن هذا الاتجاه استمر حتى أكتوبر، حيث لم يتم تسجيل أي مهاجرين قادمين إلى اليمن من جيبوتي.

وانتشرت خلال الحملة نقاط عسكرية على الشريط الساحلي لملاحقة قوارب المهربين، واعتقال المهربين الذين ساعدوا في نقل المهاجرين، ومداهمة ممتلكاتهم. ولا تزال الحملة مستمرة في محافظة لحج التي كانت تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين من جيبوتي قبل أغسطس 2023. في المقابل، ارتفع عدد المهاجرين الذين دخلوا شبوة بشكل طفيف بنسبة 17 بالمائة في أكتوبر (1,169) مقارنة بسبتمبر (1,003)، بحسب التقرير.

ويعتقد أن هذا العدد كان سيرتفع بشكل كبير لولا وصول الإعصار المداري "تيج" إلى اليابسة، والذي تسبب في عدم استقرار الأحوال الجوية البحرية، وتسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تسببت في فيضانات وأضرار في البنية التحتية لمختلف محافظات اليمن بما في ذلك شبوة.

وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 78% من جميع الحركات الواردة في أكتوبر 2023. وقد لوحظت هذه الحركات حصريًا في شبوة، مصدرها باري بالصومال (26% أطفال، 19% نساء، و55% رجال).