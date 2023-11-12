قيادي حوثي ينهب أرضية امرأة أرملة في صنعاء بمنطقة حدة مصرع نحو "500" من القيادات الميدانية الحوثية بنيران قوات الجيش الوطني رئيس الاركان يفتتح الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة ..جهات سرية تقوم بإسقاط قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية في مياة البحر الأبيض... وواشنطن تتجاهل الاسباب إعلان “مهم” من حماس حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.. ماذا تنتظر وكيل قطاع الحج والعمرة يبحث مع رئيس هيئة النقل ترتيبات نقل الحجاج والمعتمرين عبر أحدث الباصات إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب
أقدم قيادي حوثي باغتصاب قطعة أرض امرأة أرملة في منطقة حدة بالعاصمة المحتلة صنعاء. وذكر الناشط إبراهيم عسقين في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن المدعو أبو عبدالله الشغدري الذي يتبع القيادي الحوثي الرزامي استخدم القوة لاغتصاب أرضية أرملة المرحوم عبدالله المطري “.
وأضاف ان الأرض تبلغ مساحتها 19 لبنه في حدة – بيت سبطان، مؤكدا أن القيادي الحوثي اعتدى أيضا على إحدى بناتها.
وتواصل مليشيات إيران الحوثية عربدتها ضد المواطنين العزل ونهب ممتلكات الأرامل من الأراضي التي تدعي الجماعة ملكية أجدادهم لها.