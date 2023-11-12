قيادي حوثي ينهب أرضية امرأة أرملة في صنعاء بمنطقة حدة

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم قيادي حوثي باغتصاب قطعة أرض امرأة أرملة في منطقة حدة بالعاصمة المحتلة صنعاء. وذكر الناشط إبراهيم عسقين في تغريدة على حسابه في منصة إكس ‏أن المدعو أبو عبدالله الشغدري الذي يتبع القيادي الحوثي الرزامي استخدم القوة لاغتصاب أرضية أرملة المرحوم عبدالله المطري “.

وأضاف ان الأرض تبلغ مساحتها 19 لبنه في حدة – بيت سبطان، مؤكدا أن القيادي الحوثي اعتدى أيضا على إحدى بناتها.

وتواصل مليشيات إيران الحوثية عربدتها ضد المواطنين العزل ونهب ممتلكات الأرامل من الأراضي التي تدعي الجماعة ملكية أجدادهم لها.