قيادي حوثي ينهب أرضية امرأة أرملة في صنعاء بمنطقة حدة مصرع نحو "500" من القيادات الميدانية الحوثية بنيران قوات الجيش الوطني رئيس الاركان يفتتح الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة ..جهات سرية تقوم بإسقاط قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية في مياة البحر الأبيض... وواشنطن تتجاهل الاسباب إعلان “مهم” من حماس حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.. ماذا تنتظر وكيل قطاع الحج والعمرة يبحث مع رئيس هيئة النقل ترتيبات نقل الحجاج والمعتمرين عبر أحدث الباصات إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب
أدى تصعيد مليشيا الحوثي الاخير الى مصرع نحو 500 من قياداتها الميدانية العسكرية قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية خلال العام الجاري.
وكشفت إحصائية أولية حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيات الحوثية جراء استمرار تصعيدها العسكري واستغلالها لحالة “اللاسلم واللاحرب” التي تعيشها اليمن منذ انتهاء الهدنة الأممية.
ورصدت الإحصائية من 1 يناير وحتى 31 أكتوبر 2023 سقوط أكثر من 480 مقاتلاً حوثياً، جلهم من القيادات الميدانية البارزة.
وذكرت وسائل إعلام حوثية، أنه تم تشييع 8 من القيادات الميدانية الذين يحملون رتبا عسكرية متفاوتة خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر الجاري.
من بين القتلى الحوثيين قيادات تحمل رتبة عقيد ورائد، ونقيب ملازم أول وثاني ومساعد.
وأكدت مصادر عسكرية في صنعاء، أن خسائر الميليشيات أكثر بكثير مما هو معلن، لافتين إلى أن عمليات التشييع المعلنة في وسائل الإعلام الحوثية اقتصرت على صنعاء فقط. في حين يتم تجاهل الإعلان عن أي خسائر أخرى في محافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم. وخلال شهر أكتوبر الماضي فقط، خسرت الميليشيات الحوثية نحو 40 من القيادات الميدانية البارزة، بينهم 3 من القيادات تحمل رتبة عميد و2 آخران يحملان رتبة عقيد وآخرون تم صرف رتب عسكرية رفيعة لهم.