رئيس الاركان يفتتح الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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افتتح رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة للعام 2023 تحت شعار (الإعداد طريق النصر).

ونقل إلى الحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثّلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدفاع.

وأشاد بجهود رئاسة هيئة العمليات في مجال التدريب والتأهيل لعمليات المناطق والمحاور والوحدات العسكرية.. مشيداً بما حققته الهيئة من إنجازات نوعية خلال العام التدريبي والقتالي والعملياتي 2023. مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من برامج الدورة لما من شأنه رفع قدرات القوات المسلحة وتعزيز أدائها في المعركة الوطنية المقدّسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومشروعها التدميري العابر للحدود.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أهمية التدريب والتأهيل في بناء القوات المسلحة على أسس علمية سليمة ومتينة بما يحقق النصر الحاسم والناجز لشعبنا اليمني الذي يعاني ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون.