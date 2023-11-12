قيادي حوثي ينهب أرضية امرأة أرملة في صنعاء بمنطقة حدة مصرع نحو "500" من القيادات الميدانية الحوثية بنيران قوات الجيش الوطني رئيس الاركان يفتتح الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة ..جهات سرية تقوم بإسقاط قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية في مياة البحر الأبيض... وواشنطن تتجاهل الاسباب إعلان “مهم” من حماس حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.. ماذا تنتظر وكيل قطاع الحج والعمرة يبحث مع رئيس هيئة النقل ترتيبات نقل الحجاج والمعتمرين عبر أحدث الباصات إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب
افتتح رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة للعام 2023 تحت شعار (الإعداد طريق النصر).
ونقل إلى الحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثّلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدفاع.
وأشاد بجهود رئاسة هيئة العمليات في مجال التدريب والتأهيل لعمليات المناطق والمحاور والوحدات العسكرية.. مشيداً بما حققته الهيئة من إنجازات نوعية خلال العام التدريبي والقتالي والعملياتي 2023. مشدداً على أهمية الاستفادة القصوى من برامج الدورة لما من شأنه رفع قدرات القوات المسلحة وتعزيز أدائها في المعركة الوطنية المقدّسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومشروعها التدميري العابر للحدود.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أهمية التدريب والتأهيل في بناء القوات المسلحة على أسس علمية سليمة ومتينة بما يحقق النصر الحاسم والناجز لشعبنا اليمني الذي يعاني ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون.