توكل كرمان: البيان الختامي لقمة الرياض لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به

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انتهت القمة العربية والاسلامية التي عقدت في الرياض يوم امس السبت دون احداث اي حراك ايجابي على الارض ، الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وصفت بيان القمه بقولها : البيان الختامي لقمة الرياض لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به ، أو قل يساوي قيمة المشاركين في القمة .
واضافت في بوست لها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك بقولها "رفض المشاركون مجرد التهديد بقطع امدادات النفط وليس بقطعه، رفضوا مجرد تجميد العلاقات وليس قطعها، رفضوا منع الطائرات التي تزود اسرائيل بالاسلحة من الاقلاع من مطاراتهم.
واختتمت المنشور بقولها " هؤلاء ليسوا مجرد متخاذلين، بل مشاركين في جريمة القرن.