عاجل ..جهات سرية تقوم بإسقاط قاذفات القنابل الاستراتيجية الأمريكية في مياة البحر الأبيض... وواشنطن تتجاهل الاسباب

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اخفاء خسائرها. الفادحة خلال العشرة الأيام الماضية التي فقدت خلالها اثنين من اشهر قاذفاتها الاستراتيجية المتخخصة في قذف القنابل الموجهة، والصواريخ المجنحة ."يتوقع انها كانت تشارك في حربها على قطاع غزة دعما للجيش الإسرائيلي.

اليوم رصد موقع مارب برس اعلان القيادة العسكرية الأمريكية مقتل خمسة من أفراد الخدمة الذين كانوا على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية ( دون ذكر اسم الطائرة العسكرية ).

وأضاف بيان القيادة العسكرية الأمريكية انها سقطت خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود في الجو كجزء من التدريب العسكري، و كان على متنها خمسة عسكريين في حادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط، ولقي جميع أفراد الخدمة الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة مصرعهم.

بيان القيادة العسكرية الأمريكية اليوم عن مقتل خمسة من جنودها يكشف ان الجنود كانوا على متن طائرات حربية من النوع العملاق الذي يتسع لاعداد كبيرة من المقاتلبن وليس من نوعية المقاتلات التي لا تتسع الا لشخص او شخصين فقط، ويتوقع ان الطائرة هي من نوع "بي 1 لانسر" وهي ضمن حاملة الطائرات القتالية آيزنهاور والحاملة العملاقه فورد المتواجده حاليا في البحر الأبيض المتوسط، وهي اساطيل أمريكية عملاقة دفعت بها واشنطن لدعم قوات الجيش الإسرائيلي ضد غزة.

وقبل يومين أعترفت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية في بيان لها عن تحطم طائرة عسكرية أمريكية سقطت و كانت تجري تدريبات في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وقبل اربعة أيام رصد موقع مارب برس أعلان القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن تحليق قاذفة استراتيجية من نوع "بي 1 لانسر"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "قاذفة من نوع "بي 1 لانسر" نفذت يوم 8 نوفمبر 2023، وللمرة الثانية خلال 3 أيام، مهمة فوق منطقة الشرق الأوسط

ولوحظ ان القيادةالمركزيةالأمريكية"تجاهلت ذكر مكان المهمة " ويتوقع خبراء انها نفذت المهمة على قطاع غزة.

يشار إلى أن القاذفات الاستراتيجية من نوع "بي 1 لانسر" قادرة على حمل قنابل موجهة وغير موجهة، وصواريخ مجنحة وذخائر نووية.

وتعد قاذفة بي-1 لانسر (بالإنجليزية: B-1 Lancer)‏ قاذفة قنابل إستراتيجية تستخدم من قبل القوات الجوية الأمريكية.

وقالت قناة cnn تعليقا على حادث مقتل الخمسة جنود الذي قتلوا بقولها "وبدأت جهود البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث بالسفن والطائرات، حسب البيان. ليس من الواضح بالضبط ما حدث أو في أي مرحلة من الرحلة حدث ذلك، لكن الحادث لا يزال قيد التحقيق.