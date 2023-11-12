إعلان “مهم” من حماس حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.. ماذا تنتظر

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر قيادي في حماس، اليوم الأحد، قوله: إن الحركة أعلنت أنها تنتظر رد العدو الاسرائيلي حول صفقة أسرى تشمل كل المدنيين ومزدوجي الجنسية.

ووفقاً للوكالة، فإن المصدر القيادي، قال: أن “الصفقة الموسعة تتضمن الإفراج عن أسيراتنا وأطفالنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي قبل وبعد 7 أكتوبر، وكذلك إدخال محروقات إلى غزة”.

وكانت حماس، قد أطلقت في وقت سابق، سراح أسيرات لأسباب إنسانية، بينهن أمريكيتان وإسرائيليتان، كما بثت لقطات مصورة لأسيرات إسرائيليات يطالبن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف القصف على غزة، والعمل على إطلاق سراح الأسرى.

وبعد حوالي 5 أسابيع على بدء الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت إسرائيل خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس من 1400 إلى 1200 قتيل، موضحةً أن “هذه الحصيلة ليست نهائية”، كما احتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصاً ونقلوهم إلى غزّة.

وفي المقابل، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف أسير، احتجز عدد كبير منهم بعد هجوم 7 أكتوبر.

وبعد تعرّض قطاع غزة لقصف متواصل منذ أكثر من شهر وخضوعه لحصار كامل، أصبح الوضع الإنساني فيه كارثياً، فقد نزح 1.6 مليون من سكّانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب نفاد الوقود في خروج المراكز الصحية عن الخدمة في غزة، وصعوبة تشغيل المرافق الحيوية، وحتى توزيع المساعدات القليلة التي تدخل للقطاع من الجانب المصري لمعبر رفح.

وبهذا الخصوص، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة: إن العمليات في مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، توقفت، أمس السبت، بعد نفاد الوقود.

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود إلى غزة لزيادة معاناة السكان، والحد من قدرة حماس على الحركة في القطاع.

وقُتل أكثر من 11,078 شخصاً، بينهم أكثر من 4506 أطفال، في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحة.