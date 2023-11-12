وكيل قطاع الحج والعمرة يبحث مع رئيس هيئة النقل ترتيبات نقل الحجاج والمعتمرين عبر أحدث الباصات

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، اليوم، بمقر قطاع الحج والعمرة في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الهيئة العامة للنقل البري فارس شعفل، ترتيبات نقل المعتمرين والحجاج عبر أحدث الباصات المطابقة للشروط والمواصفات.

وبحث الجانبان في اللقاء ، آلية اعتماد شركات النقل والضمانات الكفيلة بتوفير خدمة سياحية راقية للحاج والمعتمر على أسطولها البري، وضرورة التزام شركات النقل بتوفير باصات بذات المستوى من المواصفات حال تعرض إحدى باصاتها لخلل طارئ على امتداد الطرق الدولية من وإلى الأراضي المقدسة.

واتفق الجانبان على استمرار عمل غرفة العمليات المشتركة التي شُكِلت خلال المواسم الماضية، بهدف تعزيز إيجابيات التواصل البناء بين قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للنقل البري، والقضاء على الملحوظات السلبية التي ترافق إنجاز أي جهدٍ بشري، بالإضافة إلى تخفيف الزحام على منفذ الوديعة البري نظرًا لطاقته الاستيعابية المحدودة.