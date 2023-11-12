إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات الرياض.. وزير الدفاع اليمني يزور قيادة القوات المشتركة أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟ قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية'' 600 مليون دولار اسبوعيا.. الحرب على غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة
نجحت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، اليوم، في إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، بعد أن غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل المخا، غربي اليمن.
وكان القارب يحمل على متنه 75 مهاجرًا، بينهم نساء، تركوا أوطانهم وكانوا يحاولون عبور البحر في رحلة مخاطرة بحثًا عن حياة أفضل، ولا يزال 49 مهاجرًا من هؤلاء في عِداد المفقودين.
وقال مصدر في خفر السواحل"؛ إن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء وفقاً لوكالة 2 ديسمبر .
وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث.. مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنه تم تقديم كل الرعاية للناجين.
وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث نتيجة الظروف الطبيعية، وحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مطالبًا المهاجرين بعدم الانسياق وراء الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجتهم وتضع حياتهم في خطر.