إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نجحت قوات خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، اليوم، في إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية، بعد أن غرق قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل المخا، غربي اليمن.

وكان القارب يحمل على متنه 75 مهاجرًا، بينهم نساء، تركوا أوطانهم وكانوا يحاولون عبور البحر في رحلة مخاطرة بحثًا عن حياة أفضل، ولا يزال 49 مهاجرًا من هؤلاء في عِداد المفقودين.

وقال مصدر في خفر السواحل"؛ إن القارب غرق نتيجة الرياح العاتية وفقدان قبطان القارب السيطرة عليه فوق الأمواج، ما أدى إلى سقوط جميع الركاب في الماء وفقاً لوكالة 2 ديسمبر .

وأضاف المصدر أن خفر السواحل سارعت بإرسال دوريات إضافية وغواصين إلى موقع الحادث.. مؤكدًا أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنه تم تقديم كل الرعاية للناجين.

وأعرب المصدر عن أسفه لما حدث نتيجة الظروف الطبيعية، وحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مطالبًا المهاجرين بعدم الانسياق وراء الشبكات الإجرامية التي تستغل حاجتهم وتضع حياتهم في خطر.