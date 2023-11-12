إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات الرياض.. وزير الدفاع اليمني يزور قيادة القوات المشتركة أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟ قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية'' 600 مليون دولار اسبوعيا.. الحرب على غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة
تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة أمس السبت 25 بلاغا لقضايا جنائية مضبوطة. فيما تم ضبط 30 متهما على ذمة تلك القضايا، التي تركزت في 10 إيذاءات عمدي خفيف وقضيتي اعتداء على أملاك غير، إلى جانب 13 قضية جنائية أخرى.
وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بساحل حضرموت لـ 9 متهمين، و 8 متهمين تم ضبطهم بمأرب، و 5 بتعز و 4 بالضالع ومثلهم مناصفة بين عدن والمهرة.
وتضمنت تقارير محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت والمهرة والضالع والحديدة استمرار جهودها في تعقب متهمين في 20 قضية جنائية.
ولفت التقرير إلى إصابة عن طريق الخطأ بعدن، وحادثي حريق بتعز وعدن.