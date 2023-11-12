الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تلقت إدارات الشرطة بالمحافظات المحررة أمس السبت 25 بلاغا لقضايا جنائية مضبوطة. فيما تم ضبط 30 متهما على ذمة تلك القضايا، التي تركزت في 10 إيذاءات عمدي خفيف وقضيتي اعتداء على أملاك غير، إلى جانب 13 قضية جنائية أخرى.

وأشارت تقارير غرف العمليات بالمحافظات إلى ضبط الشرطة بساحل حضرموت لـ 9 متهمين، و 8 متهمين تم ضبطهم بمأرب، و 5 بتعز و 4 بالضالع ومثلهم مناصفة بين عدن والمهرة.

وتضمنت تقارير محافظات عدن وتعز ومأرب وحضرموت والمهرة والضالع والحديدة استمرار جهودها في تعقب متهمين في 20 قضية جنائية.

ولفت التقرير إلى إصابة عن طريق الخطأ بعدن، وحادثي حريق بتعز وعدن.