ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجّهت القوات المشتركة ضربات مركزة على مواقع استخدمتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في استهداف أعيان مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس رصدت مصادر النيران الحوثية (قذائف هاون وأسلحة رشاشة عيار 14.5 و23)، في مقبنة تعز وأطراف مديريات جبل رأس والجراحي والتحيتا؛ وتعاملت معها بنجاح.

مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المليشيا الإرهابية خسائر بشرية ومادية.

وكانت المليشيا المدعومة إيرانيًا كثفت، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهاكاتها ضد الأعيان المدنية بقصف استهدف قرى السويهرة التابعة لمديرية مقبنة محافظة تعز، وجنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديد