إنقاذ 26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية قبالة سواحل المخا غربي اليمن الشرطة تضبط 30 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة ضربات مركزة على مواقع حوثية استهدفت أعيانًا مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب أول لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني منذ إعادة العلاقات الرياض.. وزير الدفاع اليمني يزور قيادة القوات المشتركة أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟ قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية'' 600 مليون دولار اسبوعيا.. الحرب على غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة
وجّهت القوات المشتركة ضربات مركزة على مواقع استخدمتها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، في استهداف أعيان مدنية جنوب الحديدة وغرب تعز.
وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس رصدت مصادر النيران الحوثية (قذائف هاون وأسلحة رشاشة عيار 14.5 و23)، في مقبنة تعز وأطراف مديريات جبل رأس والجراحي والتحيتا؛ وتعاملت معها بنجاح.
مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المليشيا الإرهابية خسائر بشرية ومادية.
وكانت المليشيا المدعومة إيرانيًا كثفت، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهاكاتها ضد الأعيان المدنية بقصف استهدف قرى السويهرة التابعة لمديرية مقبنة محافظة تعز، وجنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بمحافظة الحديد