مليشيا الحوثي تختطف عدداً من المزارعين في يريم محافظة إب

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اختطفت مليشيات الحوثي عددًا من المزارعين وتجار البطاط في مديرية يريم بمحافظة إب.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا اختطفت مزارعين وتجار من أبناء يريم. وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد امتناعهم عن دفع جبايات فوق قدرتهم.
وأوضحت المصادر بأن المليشيات قامت باختطاف أقارب آخرين كرهائن لإجبارهم على الحضور والدفع.