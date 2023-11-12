الرياض.. وزير الدفاع اليمني يزور قيادة القوات المشتركة

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قام وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الأحد، بزيارة لقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في الرياض وكان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع.
وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المشترك والدعم المتواصل من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن للجيش الوطني اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وثمن وزير الدفاع الدعم المتواصل واللامحدود من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقيادة القوات المشتركة للقوات المسلحة على كافة الصعد،وفق وكالة سبأ.