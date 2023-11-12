أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟ قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية'' 600 مليون دولار اسبوعيا.. الحرب على غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة معلومات مهمة… لماذا نشعر بألم في الأسنان في موسم البرد اكتشاف علمي مذهل في طريقة جديدة يمكن أن تحول القمر إلى مزرعة هل يخضع واتسآب ويقدم للمستخدمين ما قد يثير غضبهم ؟ خارطة التوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة الذكاء الاصطناعي ممنوع استخدامه في هذا المجال الكشف عن صفقة مقترحة تتضمن الإفراج عن 80 من الأسرى في غزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على الرغم من أن حكومات العالم تتنافس على معانقة الحكومة الإسرائيلية من أجل مصالحها الإمبريالية، فإنّ إسرائيل أصبحت الآن دولة قاتلة للأطفال في نظر الشعوب.
وادلى رجب طيب أردوغان بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من السعودية.
وقال ان من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
واشار الى انه لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن.
وتابع: ''ما يجري في غزة منذ 36 يوماً هو قسوة لا توصف، المدنيون الأبرياء في غزة يفقدون أرواحهم جرّاء قصف عشوائي عنيف''.
واكد ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب أمام العالم من خلال استهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.
واضاف: ''الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية من المدرجات''!.
وشدد أردوغان على ان غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء.. وعلى الولايات المتحدة تقبُّل هذا الأمر.
وتحدث الرئيس التركي عن حماس قائلا: ''يطالبوننا بتوصيف حماس كتنظيم إرهابي، كلا إنها ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم''.