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أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على الرغم من أن حكومات العالم تتنافس على معانقة الحكومة الإسرائيلية من أجل مصالحها الإمبريالية، فإنّ إسرائيل أصبحت الآن دولة قاتلة للأطفال في نظر الشعوب.

وادلى رجب طيب أردوغان بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من السعودية.

وقال ان من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في مجلس الأمن والأمم المتحدة. 

واشار الى انه لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق النقض في مجلس الأمن.

وتابع: ''ما يجري في غزة منذ 36 يوماً هو قسوة لا توصف، المدنيون الأبرياء في غزة يفقدون أرواحهم جرّاء قصف عشوائي عنيف''.

واكد ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب أمام العالم من خلال استهداف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

واضاف: ''الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية من المدرجات''!.

وشدد أردوغان على ان غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء.. وعلى الولايات المتحدة تقبُّل هذا الأمر.

وتحدث الرئيس التركي عن حماس قائلا: ''يطالبوننا بتوصيف حماس كتنظيم إرهابي، كلا إنها ليست منظمة إرهابية بل هم أناس يناضلون لحماية أرضهم ويحاربون من أجل وطنهم''.

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