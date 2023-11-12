آخر الاخبار

أردوغان يوجه ضربة لإسرائيل وأميركا بشأن موقفه من حماس ويحدد طريقا لكسر هيمنة دول الفيتو بمجلس الأمن.. ماذا قال؟ قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية'' 600 مليون دولار اسبوعيا.. الحرب على غزة تكبد إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة معلومات مهمة… لماذا نشعر بألم في الأسنان في موسم البرد اكتشاف علمي مذهل في طريقة جديدة يمكن أن تحول القمر إلى مزرعة هل يخضع واتسآب ويقدم للمستخدمين ما قد يثير غضبهم ؟ خارطة التوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة الذكاء الاصطناعي ممنوع استخدامه في هذا المجال الكشف عن صفقة مقترحة تتضمن الإفراج عن 80 من الأسرى في غزة

قريبا.. إضافة جديدة ''مزعجة'' على تطبيق وآتساب

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 166

تشير تقارير إلى نية تطبيق واتساب البدء بعرض الإعلانات على مستخدميه، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت".

ومن المرجح أن تظهر الإعلانات ضمن خاصية "الحالة"، حيث استبعدت شركة ميتا المالكة للتطبيق بشكل قاطع أن يتم عرض الإعلانات في المحادثات الخاصة.

يذكر أن واتساب يقاوم منذ زمن عرض الإعلانات على أي جزء من أجزاء التطبيق، ما يميزه عن منصات ميتا الأخرى، إنستغرام وفيسبوك، التي تعرض الإعلانات بشكل واسع.

ويرى البعض أن سبب مقاومة واتساب للإعلانات يعود للمخاوف التي قد تثيرها عند المستخدمين المتمسكين بالخصوصية.

إقراء أيضاً
معلومات مهمة… لماذا نشعر بألم في الأسنان في موسم البرد
اكتشاف علمي مذهل في طريقة جديدة يمكن أن تحول القمر إلى مزرعة
‏«واتساب» يطور خاصية جديدة.. تعرّف عليها
تطورات مذهلة وطال انتظارها… غوغل توفر تقنيات البحث عبر الذكاء الاصطناعي
الكشف عن مفاجئات مذهلة في جهاز جديد بدون شاشة يعمل كهاتف ذكي يمكن ارتداؤه
هاتف مصفح مزود بكاميرات رؤية ليلية يظهر في الأسواق العالمية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول