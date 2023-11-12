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جيش الأردن: ''نفذنا عملية انزال جوي دعما لغزة للمرة الثانية''

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات
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أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ونقل بيان للجيش عن مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أنزلت يوم السبت مساعدات طبية عاجلة "للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني" بتوجيهات ملكية.

كما ذكر البيان أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأكد أن المستشفى مستمر في عمله "رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

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