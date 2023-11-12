خارطة التوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدمها في محور غربي مدينة غزة، في ظل مواجهات عنيفة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية، وحركة نزوح إلى الجنوب وشرق المدينة