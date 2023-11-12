الطيران الاسرائيلي يشن هجوما خاطف وعنيف على مواقع سورية رداً على استهداف للجولان

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب اليوم (الأحد)، إن طائراته الحربية استهدفت مواقع في سوريا رداً على استهداف للجولان، يوم أمس.

كانت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية ذكرت أمس أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في أرض فضاء بالجولان، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن قصف طائراته استهدف «بنى تحتية إرهابية في سوريا»، بحسب وصفه. كانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية، الجمعة، بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات (جنوب) قالت إن مصدرها سوريا.

وتتعرض إسرائيل لقصف متزايد من الأراضي السورية واللبنانية منذ بدء حربها مع حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة الشهر الماضي.

ووفقاً لتقديرات جديدة، قُتل حوالي 1200 شخص في إسرائيل في الهجوم الخاطف الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 11 ألف شخص في القطاع منذ بدء الهجمات المضادة الإسرائيلية، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين