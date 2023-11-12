سقوط عدد كبير من القتلى في المجمع الأممي بغزة

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عبّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، عن بالغ الأسى بعد تقارير أولية تشير إلى تعرض مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزة للقصف، أمس، ومقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقال البرنامج، في بيان نقلته وكالة أنباء العالم العربي، إن «المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة مدنيين أُقحموا في هذا الصراع غير مقبولة ويجب أن تتوقف».

وأضاف «يجب احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات... ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة».

ويزداد الوضع مأسويّة بالنسبة إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة حيث توفّي رضيعان من الخُدَّج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة، فيما دارت بمكان قريب معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة «حماس».

وبات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع «خارج الخدمة» حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا).

ودولياً، تتكثّف الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيّين. وبعد خمسة أسابيع على بدء الحرب، أعلنت إسرائيل (الجمعة) خفض حصيلة ضحايا الهجوم الخاطف الذي شنّته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من 1400 إلى 1200 قتيل، موضحة أنّ «هذه الحصيلة ليست نهائيّة».

كما احتجز مقاتلو «حماس» ما يقارب 240 شخصاً رهائن ونقلوهم إلى غزّة. وفي الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصاً بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة التابعة لـ«حماس