تفاصيل المعارك الطاحنة في فلسطين… قصف عنيف و اقتحامات لمدن ومخيمات

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، مقتل شخصين على الأقل في قصف على جباليا وخان يونس، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن قتيلاً على الأقل سقط في قصف جوي إسرائيلي على منزل بجباليا شمال القطاع، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن قتيلاً وعدداً من المصابين سقطوا في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزل في بني سهيلا بخان يونس.

واقتحم الجيش الإسرائيلي اليوم مدينة طوباس ومخيم قلنديا شمال القدس وبلدة في شمال نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني بإصابة شابين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طوباس، الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة جنين على بعد حوالي 19 كيلومتراً.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة نحو منازل الأهالي أتناء اقتحامها مخيم قلنديا.

وتحدثت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أن القوات الإسرائيلية فجّرت سيارة واعتقلت أربعة شبان من بلدة برقة، شمال غرب نابلس، لدى اقتحامها.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات داهمت عدة منازل وفتشتها أثناء الاقتحام، واعتقلت أمين سر حركة «فتح» في البلدة شادي أبو عمر عقب مداهمة منزله