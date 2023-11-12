الصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة الطيران الاسرائيلي يشن هجوما خاطف وعنيف على مواقع سورية رداً على استهداف للجولان سقوط عدد كبير من القتلى في المجمع الأممي بغزة تفاصيل المعارك الطاحنة في فلسطين… قصف عنيف و اقتحامات لمدن ومخيمات شاهد.. رونالدو يتلقى هدية على طبق من ذهب من لاعب الوحدة لأول مرة يحدث أمر غريب في الملاعب السعودية.. طرد لاعب لقيامه بفعل مشين ضد زميله مفاجاة صادمة لإسرائيل وأوكرانيا في ثنايا خطة أميركية جديدة دربي كرة اليد.. الإفريقي ينهزم أمام جماهيره مصرع ضابطين من قوات مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش شلل تام يضرب قطاعي البناء والتأمين في اسرائيل
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في هز الشباك خلال لقاء فريقه النصر أمام مضيفه الوحدة، مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وسجل رونالدو "صاروخ ماديرا" هدف التقدم الثالث لفريق "العالمي"، عند الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيدا من كرة وصلته بعد خطأ فادح ارتكبه لاعب خط الوسط وليد باخشوين قائد نادي الوحدة.
كما عزز النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، مبتعدا بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال، ويليهما كل من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، والبرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصري في المرتبة الثالثة رصيد 8 أهداف لكل منهما