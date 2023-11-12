دربي كرة اليد.. الإفريقي ينهزم أمام جماهيره

الأحد 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حسم الترجي الرياضي دربي كرة اليد أمام النادي الإفريقي بنتيجة 20 – 16 لحساب الجولة الـ11 من البطولة، السبت 11 نوفمبر

ولئن لم ترتق المباراة إلى مستوى فني كبير، إلّا أنّ الترجي نجح في كسب الرهان أمام منافس مدعوم بجماهيره العريضة في قاعة رادس.

وبهذا الفوز، ينفرد الترجي بصدارة البطولة بـ33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الإفريقي

وتخلّل المواجهة توقّف لبضع دقائق بعد إلقاء المقذوفات والشماريخ من قبل جماهير النادي الإفريقي.

وقبل المباراة، قدّمت جماهير النادي الإفريقي عرضا مميّزا دعما لفلسطين في رسالة تضامنية مع أطفال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي.

ورفعت الجماهير لافتة عملاقة تحمل صورة طفلة فلسطينة مع شعار يدلّ على تجاوز عدد الشهداء من الأطفال الأربعة آلاف، إضافة إلى رسالة مكتوبة تقول: “”لا تبكوا عليّ.. سأنتصر بمفردي”.

وإليكم ترتيب البطولة: – النادي الافريقي 16-20 الترجي الرياضي – نادي بساقية الزيت 28-26 النجم الساحلي – مكارم المهدية 31-30 بعث بني خيار – سبورتينغ المكنين 32-29 الشبيبة الرياضية بالشيحية – نسر طبلبة 21-21 النادي الهلالي – الاتحاد الرياضي التميمي 33-23 نادي كرة اليد بجمال