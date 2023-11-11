مصرع ضابطين من قوات مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مصرع ضابطين من منتسبيها، خلال مواجهات مع القوات الحكومية.

وذكرت وكالة سبأ التابعة للمليشيا، أنه جرى اليوم في صنعاء تشييع جثماني، الرائد ياسين محمد الحريمي، والمساعد عبده علي المسروحي.

ولم تحدد المليشيات الجبهة التي قتلا فيها، ولا موعد مقتلهما، في الوقت الذي تشهد فيه جبهات مأرب وتعز تصعيدا في المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية.