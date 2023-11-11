وصفتهم بالمتطرفين وأشارت الى عدم إضاعة الوقت في مفاوضات ماراثونية لا تسمن ولا تغني من جوع.. صحيفة إماراتية تهاجم مليشيا الحوثي ..تعرف على التفاصيل

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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هاجمت صحيفة إماراتية المليشيات الحوثية بشدة وأكدت فشلها في السعي نحو السلام وتخفيف أعباء الحرب عن اليمنيين.

وقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية، في تقرير لها إن تجارب السنوات الماضية في المفاوضات مع (الحوثي)باءت بالفشل، وذلك لأنهم في كل جولة يعتبرونها فرصة لكسب المزيد من الوقت لزيادة الضريبة التي يتحملها اليمنيون جراء ممارساتهم.

ووصفت الصحيفة الحوثي بجماعة متطرفة ومايجري معها ضياع للوقت وللجهد مشيرة الى ضرورة عدم اضاعة الوقت مرة أخرى في جولات ماراثونية للمفاوضات لا تسمن ولا تغني من جوع خاصة بعد كل التجارب التي أفشلتها الجماعة الحوثية المتطرفة.

وأكدت أنه رغم المحاولات المتواصلة لدعم جهود تحقيق السلام في اليمن إلا أنها لم تثمر عن نتائج واضحة لخريطة طريق تدعم الاستقرار والأمن، بسبب ممارسات الحوثي المستمرة لعرقلة تلك المحاولات التي تقودها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من خلال الانتهاكات المستمرة.

ويرى محللون وخبراء في حديثهم للصحيفة أن جماعة (الحوثي) تعمل باستمرار على زعزعة الأمن والاستقرار سواء في المياه الإقليمية والدولية أو الأراضي اليمينة .

وأكدوا أن الهجمات التي تشنها بطائرات مسيرة، يؤكد حجم إرهاب الجماعة و أن الدعوة للسلام وتوقيع الاتفاقيات تظل حبراً على ورق حتى يتحقق ذلك على أرض الواقع، لأن هناك الانتهاكات «الحوثية» متواصلة في الساحل الغربي ومأرب وتعز وغيرها من المناطق، وطيرانها المسير ومدافعها تقصف المدنيين بجانب الاختطافات