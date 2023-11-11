منها فريق عربي.. أكثر 20 فريقا يدفع رواتب للاعبين

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 178

رصد تقرير إسباني أكثر 20 ناديا إنفاقا على رواتب فرق كرة القدم لديها، وكما هو متوقع هيّمنت الفرق الإنجليزية على القائمة التي ضمت فريقا عربيا وشملت بعض المفاجآت.

وتضم القائمة 11 فريقًا من الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 فرق من الدوري الإسباني، و3 من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى فريقين من الدوري الفرنسي.

وكانت المفاجأة وجود فريق عربي هو الهلال السعودي، بالإضافة إلى المتصدرين تشلسي ومانشستر يونايتد، في ظل نتائجهما السيئة.

وجاءت قائمة أكثر 20 فريقا إنفاقا على رواتب اللاعبين بشكل سنوي كالتالي:

20. موناكو الفرنسي – 326 مليون يورو.

19. برشلونة الإسباني – 326 مليون يورو.

18. ميلان الإيطالي – 328 مليون يورو.

17. لايبزيغ الألماني – 335 مليون يورو.

16. أتلتيكو مدريد الإسباني – 361 مليون يورو.

15. الهلال السعودي – 370 مليون يورو.

14. نابولي الإيطالي – 372 مليون يورو.

13. أستون فيلا الإنجليزي – 417 مليون يورو.

12. بايرن ميونخ الألماني – 425 مليون يورو.

11. يوفنتوس الإيطالي – 429 مليون يورو.

10. ويستهام الإنجليزي – 456 مليون يورو.

9. نيوكاسل يونايتد الإنجليزي – 566 مليون يورو.

8. ريال مدريد الإسباني – 573 مليون يورو.

7. توتنهام الإنجليزي – 655 مليون يورو.

6. ليفربول الإنجليزي – 663 مليون يورو.

5. أرسنال الإنجليزي – 685 مليون يورو.

4. باريس سان جيرمان الفرنسي – 895 مليون يورو.

3. مانشستر سيتي الإنجليزي – 992 مليون يورو.

2. مانشستر يونايتد الإنجليزي – 997 مليون يورو.

1. تشلسي الإنجليزي – مليار ومليونا يورو.