مصرع ضابطين من قوات مليشيا الحوثي بنيران قوات الجيش شلل تام يضرب قطاعي البناء والتأمين في اسرائيل وصفتهم بالمتطرفين وأشارت الى عدم إضاعة الوقت في مفاوضات ماراثونية لا تسمن ولا تغني من جوع.. صحيفة إماراتية تهاجم مليشيا الحوثي ..تعرف على التفاصيل منها فريق عربي.. أكثر 20 فريقا يدفع رواتب للاعبين «واتساب» يطور خاصية جديدة.. تعرّف عليها شركة دولية تكشف أكاذيب حوثية بشن هجوم على الإنترنت في اليمن رئيس هيئة الاركان العامة .. يؤكد على واحدية القوات المسلحة تحت قيادة المجلس الرئاسي منظمة عالمية :الجرب يهدد أكثر من ألف معتقل في أحد سجون الحوثي لندن.. سيول بشرية تتظاهر دعما لغزة وتدعو لفك الحصار عنها تصاعد الصراع بين مختلف الأجنحة والقيادات الحوثية يعطل التغييرات الجذرية» المزعومة
يعمل تطبيق المراسلة الفورية "واتساب" على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ. ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، وهي لا تزال قيد التطوير ومن المنتظر إطلاقها قريبا لجميع المستخدمين. وتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقا لتاريخ محدد. ومن الجدير بالذكر أن البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل في الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد تم توفيره حديثاً لمستخدمي الإصدار التجريبي من «واتساب ويب». وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خصائص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يتم البحث عنها.