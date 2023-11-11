شركة دولية تكشف أكاذيب حوثية بشن هجوم على الإنترنت في اليمن

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت شركة GCX المالكة للكابل البحري فالكون، أكاذيب ميليشيا الحوثي الإرهابية، والاحتلال الإسرائيلي على خلفية انقطاع الإنترنت الذي شهدته اليمن فجر الجمعة واستمر لعدة ساعات.

وذكرت الشركة أن هذه الصيانة مخطط لها منذ ثلاثة أشهر وقد تم إبلاغ جميع الأطراف بذلك مشيرة إلى أن شركة يمن نت المسؤولة عن خدمات الإنترنت في اليمن لم تقم بإبلاغ المشتركين بهذه الصيانة، الأمر الذي سمح للميليشيات الحوثية والاحتلال الإسرائيلي بابتداع مسرحية أن الكيان المحتل شن هجوما سيبرانيا على اليمن رداً على الهجمات الصاروخية التي تعلن الميليشيات الحوثية عن شنها على الأراضي المحتلة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى موالية للميليشيات هذه الشائعة في إطار الهالة الإعلامية للهجمات الحوثية على الأراضي المحتلة، غير أن بيان الشركة المالكة للكابل البحري فضح تفاصيل هذه المسرحية وأظهر حجم التخادم بين الميليشيات الحوثية والاحتلال الإسرائيلي.