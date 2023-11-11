رئيس هيئة الاركان العامة .. يؤكد على واحدية القوات المسلحة تحت قيادة المجلس الرئاسي

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، على واحدية القوات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

واكد رئيس هيئة الأركان، خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا برؤساء هيئات وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية عبر الزوم، أن القوات المسلحة ماضية بعزيمة قوية في تنفيذ المهام والواجبات الدستورية في استعادة الدولة ومؤسساتها.

ولفت إن قيادة القوات المسلحة ممثلة بالقائد الأعلى لن تدخر جهداً من أجل توفير كل من ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء واستعادة جاهزية القوات وفعاليتها في تنفيذ المهام الوطنية.

واطلع الفريق بن عزيز، من القادة على الموقف العملياتي والتطورات الميدانية في مسرح العمليات القتالية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة في ظل تصعيد المليشيات، وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق المسرح العملياتي للجمهورية اليمنية