لندن.. سيول بشرية تتظاهر دعما لغزة وتدعو لفك الحصار عنها

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تظاهر مئات الآلاف وسط العاصمة البريطانية لندن في مسيرة سلميّة دعما لفلسطين ومطالبة بإيقاف الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والمرافق الصحية الحيوية في قطاع غزة. ووفق مصادر إعلامية بريطانية، وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الطرف الآخر، مطالبين بإيقاف المسيرة الفلسطينية التي سرعان ما تطوّرت إلى اشتباكات مع قوات الأمن وُصفت بالعنيفة.

قالت شرطة العاصمة لندن في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، (تويتر سابقا)، إنّها تصدّت لاعتداء من محتجّين مناهضين كانوا في المدينة “بأعداد كبيرة”، وأضافت أنّها لن تسمح لهم بمواجهة المسيرة المؤيّدة للفلسطينيين.

وذكّرت الشرطة: “سنستخدم كل الصلاحيات والإمكانيات المتاحة لنا لمنع حدوث ذلك”، مشيرة إلى اعتقال العشرات من مثيري الشغب.

في مقابل ذلك، أشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالمظاهرات المؤيّدة لفلسطين، بسبب حسن التنظيم السلمي لها وابتعادها عن أعمال الشغب والتأجيج.

وقال الحساب الرسمي للشرطة الإنجليزية على منصة إكس: “انطلقت المظاهرة المؤيّدة للفلسطينيين من منطقة بارك لين.

وكما هو متوقّع هناك إقبال كبير جدا”.

وأضاف المنشور: “لم تقع أيّ حوادث مرتبطة بهذا الاحتجاج حتى الآن. ما تزال عملية الشرطة المهمة مستمرة وسننشر أيّ تحديثات ذات صلة هنا”.

و”المسيرة الوطنية من أجل فلسطين”، هي الأحدث في سلسلة مسيرات يجري تنظيمها في العاصمة البريطانية لندن لإظهار الدعم والدعوة إلى وقف إطلاق النار في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وانطلقت التظاهرة التي ينظّمها “ائتلاف أوقفوا الحرب” تحت شعار “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين”، بعد التوقّف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم “ذكرى الهدنة” أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “أوقفوا حصار غزة”، و”إنّهم يقتلون الأطفال”، و”قصف المستشفيات ليس دفاعا عن النفس”.

ونقلت رويترز عن أحد منظمي حملة التضامن مع فلسطين قوله إنّ ما يصل إلى مليون شخص قد يشاركون في المسيرة، مضيفا أنّها ستكون سلمية لكنه أقر “بالوضع المتفاقم اليوم”، في إشارة إلى استفزازات المتطرّفين.

وأثارت مسيرة السبت قلقا لتزامنها مع “يوم الهدنة” الذي يحيي انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918، وعلى وقع انتقادات وُجّهت إلى الشرطة لعدم حظرها التظاهرة. وبرز خلاف هذا الأسبوع بين الحكومة وشرطة مدينة لندن، ودعا وزراء إلى حظر المسيرة ما أثار مخاوف من تدخّلات سياسية في عمليات الشرطة.

وحذّر سوناك قائد شرطة لندن مارك راولي من أنّه سيحمّله “المسؤولية” عن قراره السماح بتنظيم التظاهرة المناهضة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على الكيان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، أبدت حكومات غربية، بما في ذلك بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا تعاطفا ودعما كبيرين مع الكيان، دون أن تحرّك ساكنا إزاء العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني.