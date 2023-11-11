بوادر جديدة لتصاعد الصراع بين مختلف الأجنحة والقيادات الحوثية تعطل التغييرات الجذرية» المزعومة أبو عبيدة: وثّقنا تدمير 160 آلية تابعة للاحتلال البعثة الأممية بالحديدة تناقش فتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات قمة الرياض تدعو لكسر الحصار على غزة ووقف تصدير السلاح الى اسرائييل وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية حسن نصر الله يفضح الرواية الحوثية بشأن القصف على إسرائيل عاجل..القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهدي القسام بالآليات الصهيونية في بيت حانون والتوام شمال غزة في خطاب تلفزيوني هزيل..حسن نصر الله يتوسل الشيطان الأكبر لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة نص كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية الاسلامية المنعقدة بالرياض دراسة استخباراتية تصيب المخابرات الإسرائيلية بالذهول والقلق: المقاومة الفلسطينية انتصرت بشكل مهول على تل أبيب مسلحون يختطفون محامي في عدن وأسرتة تناشد النائب العام
قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنّ المقاومة تمكّنت من تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال بشكل كلّي أو جزئي منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينها 25 آلية في آخر 48 ساعة.
وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجّلة، السبت 11 نوفمبر، أنّ مقاتلي المقاومة يواجهون الاحتلال بشجاعة كبرى، حيث قال: “مقاومونا يخرجون من فوق الأرض ومن تحتها ويُجبرون العدو على التراجع”.
وقال الناطق باسم القسام إنّ ملحمة 7 أكتوبر لن تمحوها جرائم العدو. مضيفا أنّ “التضحية العظيمة التي يقدّمها مقاومونا هي مقدّمة للنصر”.
وعن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين، قال أبو عبيدة إنّ المجازر في حق النساء والأطفال هي الإنجاز الوحيد للاحتلال في هذه الحرب. وأضاف: “المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف أعتى قوة في المنطقة وترعبها”.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة بمعارك غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية