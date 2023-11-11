أبو عبيدة: وثّقنا تدمير 160 آلية تابعة للاحتلال

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنّ المقاومة تمكّنت من تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال بشكل كلّي أو جزئي منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينها 25 آلية في آخر 48 ساعة.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجّلة، السبت 11 نوفمبر، أنّ مقاتلي المقاومة يواجهون الاحتلال بشجاعة كبرى، حيث قال: “مقاومونا يخرجون من فوق الأرض ومن تحتها ويُجبرون العدو على التراجع”.

وقال الناطق باسم القسام إنّ ملحمة 7 أكتوبر لن تمحوها جرائم العدو. مضيفا أنّ “التضحية العظيمة التي يقدّمها مقاومونا هي مقدّمة للنصر”.

وعن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين، قال أبو عبيدة إنّ المجازر في حق النساء والأطفال هي الإنجاز الوحيد للاحتلال في هذه الحرب. وأضاف: “المواجهة غير متكافئة لكنها تخيف أعتى قوة في المنطقة وترعبها”.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطرة بمعارك غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية