البعثة الأممية بالحديدة تناقش فتح ممرات إنسانية لتنقل المدنيين بين المديريات

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ناقشت بعثة اتفاق الحديدة "أونمها"، فتح الممرات الإنسانية لتنقل المدنيين بين مديريات المحافظة، كما ناقش إقامة مقر البعثة في المناطق المحررة من محافظة الحديدة.

جاء ذلك اليوم في أول لقاء لها عقدتة في المناطق المحسوبة على الحكومة بالحديدة بقيادة الجنرال مايكل بيري رئيس البعثة، ورئيس لجنة إعادة الانتشار.

وأكد رئيس البعثة العمل مع الحكومة اليمنية من أجل تحسين الوضع المعيشي، منوهاً أن بعثة الأمم المتحدة تعطي صورة واضحة للعاملين في المجال الإنساني في كل ما يخص الإنسان في الخوخة والتحيتا وحيس.

وقال بيري إن البعثة تسعى لبناء الثقة مع أبناء الحديدة، مشيراً أنها ستعمل بكل جهدها من أجل تعزيز مسار السلام في المناطق المحررة بالحديدة.