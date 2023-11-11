حسن نصر الله يفضح الرواية الحوثية بشأن القصف على إسرائيل

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعترف المسؤول عن ملف مليشيا الحوثي، أمين عام حزب الله الإيراني في لبنان حسن نصر الله، بأن القصف على إسرائيل من اليمن ليس ذا جدوى سوى الجانب المعنوي.

وقال نصر الله إن "الصواريخ من اليمن لها أثر إيجابي معنوي حتى لو لم تصل إسرائيل".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جزءًا من دفاعاته الجوية إلى إيلات، في إشارة إلى عدم جدوى القصف من جهة اليمن.

ويعزز كلام المسؤول المباشر عن ملف مليشيا الحوثي حسن نصر الله ما ذهب إليه مختصون بالشأن الإيراني، والذين أكدوا أن أيران أطلقت المسيّرة التي استهدفت إيلات من سوريا، بعد أن وصلت إلى قناعة بعدم جدوى صواريخها لدى الحوثي.