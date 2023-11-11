عاجل..القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهدي القسام بالآليات الصهيونية في بيت حانون والتوام شمال غزة

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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من "التحام" مجاهدي القسام بالآليات الصهيونية المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمال قطاع غزة.
وأشار الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة، إلى أنه "وثقنا تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري، منها 24 آلية آخر 48 ساعة".
وأضاف أبو عبيدة "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات العدو ودباباته".
وشدد أبو عبيدة على أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.
وفي حين قال الناطق باسم كتائب القسام إن المواجهة غير متكافئة، فإنه أكد أنها "تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".
وأضاف أبو عبيدة أن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب"، مؤكدا أن الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية.
وختم الناطق باسم القسام خطابه بالتأكيد على أن "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".