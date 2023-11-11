في خطاب تلفزيوني هزيل..حسن نصر الله يتوسل الشيطان الأكبر لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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خرج أمين عام حزب الله الذراع الإيرانية في لبنان، حسن نصر الله اليوم السبت بخطاب هزيل توسل فيه واشنطن التي تصفها المليشيات الشيعية بالشيطان الاكبر لايقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.





وقال الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، بـ، إن أميركا تخوض المعركة في غزة وتديرها وكل الضغط يجب أن يوجه إلى الأميركيين.

وأوضح نصر الله، في خطابه الهزيل بأن «من يستطيع أن يوقف العدوان هو من يديره أي أميركا»، ورأى أن إسرائيل تدفع إلى غزة بأقوى ألوية النخبة وهو، في رأيه، «دليل عجز حيث فشلت في تقديم صورة النصر».

وأكتفى نصر الله طيلة الخطاب بمحاولة إقناع الرأي العام بأن المناوشات الهزيلة على الحدود اللبنانية مع الكيان الصهيوني"ليست عادية واصفاً إياها بالصعبة ".

وأكد أن عمليات «حزب الله» ضد القوات الإسرائيلية مستمرة بشكل يومي، واعترف بصعوبتها بسبب «الحضور الدائم للمسيرات المسلحة» الإسرائيلية.

وأشار إلى وجود ارتفاع في كم العمليات المنطلقة من جنوب لبنان ونوعية السلاح المستخدم فيها، مشيراً إلى استخدام الطائرات الهجومية المسيرة للمرة الأولى، وكذلك الكشف عن استهدف القوات الإسرائيلية بصاروخ «بركان» الذي يحمل كمية كبيرة من المتفجرات تصل إلى 500 كيلوغرام.

وأكد نصر الله تعرض حزبه والفصائل المسلحة في العراق التي تطلق على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية في العراق» لضغوط أميركية، وتابع: «ولم يتركوا قناة غربية وعربية ولبنانية لإيصال التهديدات إلينا إلا وفعلوا».