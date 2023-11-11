نص كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية الاسلامية المنعقدة بالرياض دراسة استخباراتية تصيب المخابرات الإسرائيلية بالذهول والقلق: المقاومة الفلسطينية انتصرت بشكل مهول على تل أبيب مسلحون يختطفون محامي في عدن وأسرتة تناشد النائب العام ائتلاف السلطة القضائية تعلن إنهاء إضراب المحاكم اعتبارًا من غدا بعد معركة دبلوماسية..اليمن تنجح باعتماد قرار لإدانة إسرائيل في اليونسكو قيادي حوثي يقتل زوجته رميا بالرصاص في بيت والدها بالجوف رسائل الرئيس التركي اردوغان في القمة العربية والاسلامية لزعماء العرب والمجتمع الدولي بيان- ''صحفيات بلا قيود'' تحذر من مخطط اسرائيلي يستهدف الصحفيين بتهمة التواطؤ في هجوم حماس يوم 7 أكتوبر بأغلبية ساحقة.. اعتماد مشروع قرار عربي تقدمت به اليمن بشأن قطاع غزة يحدث فقط في غزة.. حفر مقبرة جماعية داخل مستشفى تعرض لقصف الإحتلال والسبب مروع !؟
قالت دراسة إسرائيلية حديثة إن المقاومة الفلسطينية تفوّقت بمنشوراتها على المستخدمين الإسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن أعداد المنشورات الداعمة لفلسطين خلال عملية "طوفان الأقصى" هي 15 ضعف عدد المنشورات المؤيدة لإسرائيل.
وكشفت الدراسة التي أجراها فريق من موظفي المخابرات الإسرائيلية المتقاعدين، أن 7.39 مليار منشور دعموا إسرائيل فقط بينما دعم 109 مليارات و61 مليون منشور دعموا فلسطين والمقاومة.
؛ مؤكدة أن الفرق بلغ 93٪ من المنشورات لصالح فلسطين مقابل نحو 6٪ لصالح إسرائيل.
وبحسب موقع "كالكالست" العبري، فإن فريق من منظمة "هيومانز" الإسرائيلية يديرها موظفون سابقون بالمخابرات عملت على تحليل لما يتعدّى من 117 مليار منشور مرتبط بالحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار إلى "عزوف الأجانب غير الإسرائيليين عن المشاركة في الترندات الإسرائيلية، بينما تراجع اهتمام الإسرائيليون أنفسهم عن مشاركة في الوسوم الداعمة لإسرائيل بعد مرور أسبوعين فقط على الحرب".
وقال أحد مؤسسي المركز الإسرائيلي القائم بالدراسة، ريفيل تشان، إن "سبب كثرة المنشورات الداعمة لفلسطين هو التمويل المالي من قبل جمعيات" مردفا " أن "سبب تجنب الأجانب حول العالم المشاركة في الوسوم الإسرائيلية هو الخوف من المقاومة