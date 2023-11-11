دراسة استخباراتية تصيب المخابرات الإسرائيلية بالذهول والقلق: المقاومة الفلسطينية انتصرت بشكل مهول على تل أبيب

السبت 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عربي21

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قالت دراسة إسرائيلية حديثة إن المقاومة الفلسطينية تفوّقت بمنشوراتها على المستخدمين الإسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن أعداد المنشورات الداعمة لفلسطين خلال عملية "طوفان الأقصى" هي 15 ضعف عدد المنشورات المؤيدة لإسرائيل.

وكشفت الدراسة التي أجراها فريق من موظفي المخابرات الإسرائيلية المتقاعدين، أن 7.39 مليار منشور دعموا إسرائيل فقط بينما دعم 109 مليارات و61 مليون منشور دعموا فلسطين والمقاومة.

؛ مؤكدة أن الفرق بلغ 93٪ من المنشورات لصالح فلسطين مقابل نحو 6٪ لصالح إسرائيل.

وبحسب موقع "كالكالست" العبري، فإن فريق من منظمة "هيومانز" الإسرائيلية يديرها موظفون سابقون بالمخابرات عملت على تحليل لما يتعدّى من 117 مليار منشور مرتبط بالحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى "عزوف الأجانب غير الإسرائيليين عن المشاركة في الترندات الإسرائيلية، بينما تراجع اهتمام الإسرائيليون أنفسهم عن مشاركة في الوسوم الداعمة لإسرائيل بعد مرور أسبوعين فقط على الحرب".

وقال أحد مؤسسي المركز الإسرائيلي القائم بالدراسة، ريفيل تشان، إن "سبب كثرة المنشورات الداعمة لفلسطين هو التمويل المالي من قبل جمعيات" مردفا " أن "سبب تجنب الأجانب حول العالم المشاركة في الوسوم الإسرائيلية هو الخوف من المقاومة